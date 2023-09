3. Spieltag Neun Punkte, elf Tore: Leverkusen bereit für die Bayern

Es ist erst das dritte Mal in Bayers Bundesliga-Historie, dass die Werkself mit drei Siegen startet. Bei den bisherigen Malen vor zehn und 20 Jahren standen am Ende Rang drei und vier. Damit wäre das Saisonziel „Champions-League-Qualifikation“ erreicht, doch es wächst das Gefühl, dass damit viele rund um die BayArena in diesem Jahr nur bedingt zufrieden wären.