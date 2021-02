Borussia Mönchengladbach : Neuhaus zu Wechsel von Rose: „Nicht an uns heranlassen“

Mönchengladbach Mittelfeldspieler Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach befürchtet keine Probleme durch die frühzeitige Bekanntgabe des Wechsels von Trainer Marco Rose.

Die Stimmung in der Mannschaft habe das nicht verändert. „Wir sind in der Mannschaft professionell genug, dass wir es nicht an uns heranlassen“, sagte Neuhaus. „Ich habe eine ähnliche Situation schon vor zwei Jahren erlebt, als bekannt wurde, dass Dieter Hecking den Verein am Saisonende verlassen wird. Wir haben es dennoch geschafft, uns für die Europa League zu qualifizieren und die Saison damit erfolgreich abzuschließen.“