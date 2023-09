6. Spieltag Neuhaus und Plea führen Gladbach zum ersten Saisonsieg

Ganz anders bei den Gästen: Das neue Duo in Borussias Startelf sorgte für viel Gefahr und Tore. Der starke Franzose Plea legte nach einer knappen halben Stunde auf Neuhaus zurück und der traf mit seinem zweiten Saisontreffer von der Strafraumgrenze zum 1:0. Noch vor der Pause rechtfertige Plea endgültig seine Rückkehr in die Startelf. Zunächst traf der 30-Jährige mit seinem 50. Pflichtspieltreffer für die Borussen zum 2:0, ehe ihm noch in der ersten Halbzeit nach einem Konter das 3:0 gelang.