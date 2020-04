Neues Rechenmodell für Geisterspiele : Mit 239 Personen zurück in den Liga-Betrieb?

Mit 239 Personen zurück in den Liga-Betrieb?

Frankfurt 22 Spieler, 90 Minuten – und 239 Menschen in einem Fußball-Stadion? Mit dieser neuen und stark reduzierten Zahl an anwesenden Personen bei sogenannten Geisterspielen könnte die Deutsche Fußball Liga (DFL) der Coronavirus-Pandemie trotzen und ihre Saison im Ausnahme-Spielbetrieb doch beenden.

DFL-Boss Christian Seifert sieht die Liga gut auf die derzeitige Ausnahmesituation vorbereitet. „Wir werden bereit sein! Unser Ziel ist es, bis 30. Juni die Saison zu Ende zu spielen. Wir haben es aber nicht in der Hand“, sagte Seifert der Wochenzeitung „Die Zeit“. Er sprach von rund 300 Erwerbstätigen, die bei den Spielen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren könnten. Im Vergleich zum bisher einzigen Geisterspiel der Liga-Geschichte – Gladbach gegen Köln am 11. März – sollen aus bisher rund 600 Anwesenden weniger als die Hälfte werden. Laut „Bild-Zeitung“ würde das konkret bedeuten: weniger Ordner als bisher, deutlich weniger Balljungen und nur noch eine Acht-Personen-Delegation pro Verein für unter anderem Funktionäre und Vereinsbosse.