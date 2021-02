Club-WM : Neuers „schlechte“ Erinnerungen - Bayern will sechsten Titel

Neuers „schlechte“ Erinnerungen - Bayern will sechsten Titel

Manuel Neuer hat keine guten Erinnerungen an mexikanische Teams. Foto: Sven Hoppe/dpa

Doha Die Bayern sind heiß auf einen „großen Rekord“. Im Endspiel der Club-WM gegen den Herausforderer Tigres wollen Torjäger Robert Lewandowski und Kollegen eine historische Titelsammlung vervollständigen.

„Das letzte Spiel zwischen Deutschland und Mexiko war bei der letzten WM. Und wir wissen, wie es ausging“, sagte Trainer Ricardo Ferretti von den Tigres UANL vor dem Finale der Club-WM, das am Abend (19.00 Uhr/DAZN und Bild Live) in Katar stattfindet.

Der Brasilianer Ferretti spielte damit auf die Weltmeisterschaft 2018 an. Damals besiegte Außenseiter Mexiko Titelverteidiger Deutschland mit den Bayern-Profis Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng und Joshua Kimmich in Moskau mit 1:0. Es war der Anfang vom Ende der DFB-Auswahl, die schon nach der Vorrunde heimfliegen musste. Auch Neuer erwähnte in Doha noch einmal die „schlechten Erinnerungen“.