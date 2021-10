Bundesliga : Neuer Wolfsburg-Coach Kohfeldt: Mannschaft ist intakt

Wolfsburg Optimistischer Start: Wolfsburgs neuer Trainer Florian Kohfeldt hat trotz der sportlichen Krise beim VfL ein aus seiner Sicht funktionierendes Team vorgefunden.

„Man muss sich um diese Mannschaft keine Sorgen machen, was das Innenleben angeht“, sagte der 39-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag. Zuvor hatte er erstmals mit den Spielern des Fußball-Bundesligisten trainiert. „Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die aus meiner Sicht in sich intakt ist und die eine gewisse Orientierung braucht, wie wir das Spiel aufziehen wollen.“