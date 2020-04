Vertragsverhandlung : Neuer will für sich und FC Bayern eine Win-Win-Situation

München Manuel Neuer ist „irritiert“ und verärgert, dass Inhalte der Vertragsgespräche mit dem FC Bayern München an die Öffentlichkeit gekommen sind.

In einem Interview der „Bild am Sonntag“ sagte der 34 Jahre alte Kapitän und Torwart des deutschen Fußballrekordmeisters: „Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können - so loyal, wie ich mich als Spieler und Kapitän dem Verein gegenüber auch verhalte. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich 'Wertschätzung' betrifft.“