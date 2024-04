FC Bayern München Neuer und Sané zurück im Bayern-Training

„Ich bin sehr positiv, dass beide auf dem Platz stehen können“, sagte Sportdirektor Christoph Freund schon am Wochenende. Da hatten die beiden Schlüsselspieler beim 2:0 in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln gefehlt. Nach seiner Adduktorenverletzung hätte Neuer notfalls spielen können, das Risiko wollten die Münchner aber nicht eingehen. Zumal Sven Ulreich als Vertreter ausgezeichnet gegen Köln spielte und alles hielt, was auf sein Tor kam.