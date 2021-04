Coach will FC Bayern verlassen : Neuer über Bundestrainer Flick: „Nicht in meiner Hand“

Neuer über Bundestrainer Flick: „Nicht in meiner Hand“

Coach will FC Bayern verlassen

Wolfsburg Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat bei der Frage nach einer zukünftigen Zusammenarbeit mit Hansi Flick bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die DFB-Führung verwiesen.

„Das liegt ja nicht in meiner Hand. Es ist so, dass die Verantwortlichen das entscheiden werden“, antwortete der 35 Jahre alte DFB-Teamkapitän in einem ARD-Interview auf die Frage, ob er sich persönlich freuen würde, Flick nach der Europameisterschaft beim Nationalteam wiederzusehen.