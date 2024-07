Bundesliga Neuer Stürmer für den FC Augsburg

Damit geht der Umbau in der Offensivabteilung von Trainer Jess Thorup weiter. Nach Yusuf Kadabayi und Samuel Essende kommt nun eben Mounié. Dieser erzielte in 162 Ligue-1-Spielen 44 Tore. Von 2017 bis 2020 spielte der physisch starke Angreifer in England bei Huddersfield Town. Der Kapitän der Nationalmannschaft Benins erzielte in 53 Länderspielen 17 Tore.