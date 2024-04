Bundesliga Neuer Mut auch ohne Sieg: Darmstadt kämpft gegen Abstieg

Auch bei seinen Profis überwog das Gefühl, im Abstiegskampf ein positives Signal gesetzt zu haben. „Viele Mannschaften fallen in dieser Situation auseinander - wir nicht“, kommentierte Torhüter Marcel Schuhen bei DAZN und verwies auf den Trainingsfleiß des Teams in der Länderspielpause: „Wir haben in den letzten zwei Wochen richtig geschuftet - deshalb hatten wir heute am Ende auch Körner.“ Ähnlich sah es Torschütze Skarke: „Ein Unentschieden ist eigentlich zu wenig. Aber das Spiel zeigt, dass wir weiter dran glauben. Unsere Moral zeichnet uns aus. Nächste Woche gibt es das nächste Endspiel gegen Mainz.“