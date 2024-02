Bundesliga Neuer-Einsatz gegen Leverkusen offen - „Zeit bis 17.00 Uhr“

Der FC Bayern München muss für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen bis kurz vor Anpfiff um Torhüter Manuel Neuer bangen. Trainer Thomas Tuchel berichtete, dass der an Knieproblemen laborierende Nationalspieler am Freitag versuche, wieder in das Teamtraining einzusteigen.