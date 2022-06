DFB-Präsident : Neuendorf gegen Playoffs in der Fußball-Bundesliga

Neuendorf gegen Playoffs in der Fußball-Bundesliga

Klar gegen Playoffs in der Fußball-Bundesliga: Bernd Neuendorf , Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin Präsident Bernd Neuendorf vom Deutschen Fußball-Bund hält nichts von der Einführung von Playoffs in der Bundesliga.

„Meine Meinung ist: Wir haben in Deutschland zwei wirklich gute und akzeptierte Wettbewerbe“, sagte der 60-Jährige in einem Interview von „t-online.de“ und verwies auf die Liga und den DFB-Pokal: „Dieses Prinzip, das im gesamten deutschen Fußball bis hinunter in die Kreisligen praktiziert wird, möchte ich nicht infrage stellen.“