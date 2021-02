23. Spieltag : Neue Unruhe und nächste Niederlage: Schalke taumelt heftig

Stuttgart Inmitten erneuter Unruhe rückt der Abstieg des FC Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga immer näher. Wenige Stunden nach dem Dementi einer angeblichen Spieler-Revolte gegen Trainer Christian Gross verlor der einstige Champions-League-Dauergast beim VfB Stuttgart mit 1:5 (1:3).

Dass keine Ruhe einkehren konnte, war schon vor dem Anpfiff klar. Ein Clubsprecher wies Medienberichte vehement zurück, wonach Schalker Führungsspieler einen erneuten Trainerwechsel gefordert haben sollen. Der Schweizer Gross ist bereits der vierte Schalke-Trainer in dieser Saison - eine Besserung aber deutet sich nicht an, auch wenn sich die Gäste in der zweiten Halbzeit wehrten. Der abgeschlagene Tabellenletzte ist jedoch schon wieder acht Spiele ohne einen Erfolg. Der VfB, selbst mit einem Machtkampf und einer Datenaffäre belastet, kann dagegen sogar auf die Europa-League-Plätze schielen und zunehmend für eine weitere Saison in der ersten Liga planen.