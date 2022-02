Bundesliga : Neue RB-Philosophie: Offene Fehleranalyse statt lauter Jubel

Leipzig RB Leipzig freut sich über drei Punkte für die Champions-League-Qualifikation. In großen Jubel verfallen die Verantwortlichen aber nicht. Die Fehler werden direkt angesprochen.

Tedesco hat das Ziel der Club-Führung verinnerlicht. Und das heißt nach wie vor Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison. Und deshalb sind die Erfolge - es war der fünfte Pflichtspielsieg im sechsten Spiel 2022 - nur Schritte dahin. „Um das ganze Spiel zusammenzufassen, braucht es paar Sätze mehr“, sagte Tedesco am DAZN-Mikrofon. Die erste Hälfte sei in etwa so gewesen, wie er sich das vorstellte, zumindest spielerisch. Da habe es aber zu wenig Tore gegeben. Bis auf Christopher Nkunkus traumhaften Freistoß zum 1:0 gab es keine Torchance. „Es ist ärgerlich, wenn du fünf, sechs richtig gute Aktionen hast und die dann nicht sauber zu Ende spielst“, kommentierte Tedesco.