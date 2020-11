Remis in Frankfurt : Neue Defensiv-Stabilität: Werder auf gutem Weg

Remis in Frankfurt

Frankfurt/Main Die Erinnerungen an den Fast-Abstieg in der Vorsaison sind bei Werder Bremen immer noch präsent. Trainer Kohfeldt genießt die aktuelle Erfolgsserie daher mit Vorsicht und mahnt zur Wachsamkeit.

Für einen Schönheitspreis kommt der SV Werder Bremen derzeit nicht infrage. Doch den Titel als „Spaßverderber“ der Bundesliga wies Trainer Florian Kohfeldt trotz des teilweise destruktiven Auftritts beim 1:1 (0:0) in Frankfurt und dem dritten Remis in Serie energisch zurück.

Nur 34 Prozent Ballbesitz reichten den Bremern am Samstag, um ihre Erfolgsserie auf fünf Spiele ohne Niederlage auszubauen. „Zu den Aufgaben eines Trainers gehört es auch, realistisch einzuschätzen, was seine Mannschaft momentan in der Lage ist zu leisten“, verteidigte Kohfeldt die defensive Ausrichtung.