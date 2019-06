RB Leipzig : Neue Aufgaben für Rangnick - Krösche Sportdirektor

Zukünftig bei Red Bull „Head of Sport und Development Soccer“ für die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York: Ralf Rangnick. Foto: Jan Woitas.

Leipzig Der bisherige Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig, Ralf Rangnick, wird in Zukunft nicht mehr beim Fußball-Bundesligisten, sondern bei Red Bull beschäftigt sein.

Der 60-Jährige soll als „Head of Sport und Development Soccer“ in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk des Getränkekonzerns die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York betreuen.