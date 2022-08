Bundesliga : Neu-Frankfurter Götze: Freude am eigenen Reifeprozess

Neu-Frankfurter Götze: Freude am eigenen Reifeprozess

Frankfurt Bundesliga-Rückkehrer Mario Götze hat sich nach eigener Ansicht mit nun 30 Jahren als Fußball-Profi und als Mensch weiter entwickelt.

„Die Karriereschritte, die ich gemacht habe, waren wichtig, weil sie mich reifen ließen“, sagte er in einem Interview, das sein neuer Verein Eintracht Frankfurt veröffentlichte.

„Im Endeffekt spielen das Alter und die Erfahrung eine Rolle, da kommen viele Faktoren zusammen. Zu erwarten, dass ein 20-Jähriger in dem Stadium ist, in dem ich jetzt bin, ist unmöglich“, meinte der Siegtorschütze im WM-Finale 2014. Vieles komme durch Erfahrung, durch gute und schlechte Entscheidungen. „Das ist ja auch das Schöne an dem Reifeprozess.“