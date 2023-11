Bundesliga Negativserie: Union-Präsident Zingler stärkt Trainer Fischer

Es gelte, zu überprüfen, wem die Köpenicker „die anspruchsvolle Aufgabe anvertrauen, unsere Mannschaft wieder in die Spur zu bringen und sie so zu führen, dass sie die nötigen Punkte holt, um uns in der Bundesliga zu halten“, schrieb Zingler an die Fans des Clubs im Stadionheft für die Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet: Urs Fischer.“