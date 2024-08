VfB-Stürmer mit privatem Glück Nationalspieler Undav wird Vater

Mit dem Verbleib in Stuttgart hatte sich für den 28-Jährigen ein großer Wunsch erfüllt. Das lange Wechsel-Theater nach der Leihe der vergangenen Saison war erst am Freitag zu Ende gegangen. Der VfB soll nach Medienberichten rund 27 Millionen Euro an den englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion gezahlt haben, hinzu können noch Boni kommen. Undav wurde damit zum Rekordeinkauf des VfB.