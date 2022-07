FC Bayern München : Nationalspieler Gnabry verlängert bis ins Jahr 2026

München Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig bis ins Jahr 2026 verlängert. Der 27-Jährige gab am Samstag bei der Teampräsentation selbst die Ausdehnung der Zusammenarbeit bekannt.

Der alte Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Rund 20.000 Zuschauer jubelten, als Gnabry in einem Trikot mit der Rückennummer 2026 die Entscheidung verkündete. Der Vertragsverlängerung waren lange Verhandlungen vorausgegangen. Auch über einen Wechsel ins Ausland war oft spekuliert worden.

„Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will - und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben - vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans“, sagte Gnabry.