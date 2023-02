Bundesliga : Nagelsmanns spezieller Slogan fürs Gladbach-Spiel

München Trainer Julian Nagelsmann fordert, dass die Fußball-Profis des FC Bayern den Bundesliga-Klassiker beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach mit dem typischen Münchner Selbstvertrauen angehen.

Das Plakat zum Punktspiel des Tabellenführers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) habe er mit „Auch da san mia mia“ überschrieben. „Das ist ein ganz guter Slogan“, sagte er zum etwas abgewandelten „Mia san mia“, mit dem der deutsche Serienmeister stets sein Selbstverständnis ausdrückt. Gegen Gladbach hat der Bundesliga-Tabellenführer die letzten vier Pflichtspiele nicht gewonnen. In der Hinrunde gab es in München ein 1:1.