FC Bayern München : Nagelsmanns Fazit: „Ja ist denn heut' schon Weihnachten?“

München Duell der Gegensätze: Gerade was die Bilanz der vor Saisonbeginn verpflichteten Trainer betrifft. Während der FC Bayern von Nagelsmann begeistert ist, muss Kohfeldt in Wolfsburg Aufräumarbeit leisten.

Julian Nagelsmann lachte laut. „Ja ist denn heut' schon Weihnachten?“, sagte der Bayern-Trainer in Anlehnung an den Klassiker-Spruch von Franz Beckenbauer nach der Frage, welcher Charakterzug von ihm in einem Porträt zum Hinrundenabschluss auf jeden Fall herauskommen sollte.