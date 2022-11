Bundesliga : Nagelsmann „zweigeteilt“ vor WM-Pause: „Viel Palaver“

München Zwei Spiele noch - dann ist Pause. Zumindest für Trainer Julian Nagelsmann. So ganz passt ihm die Unterbrechung angesichts des Bayern-„Flows“ nicht. Aber er kann der Pause auch etwas Gutes abgewinnen.

Nach dem Spiel gegen Werder steht am Samstag noch die Partie beim FC Schalke 04 an. Weiter geht es für den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga am 20. Januar in Leipzig gegen RB. In der Champions League ist die Gruppenphase seit der vergangenen Woche beendet. Dort stehen die Achtelfinalspiele erst im Februar an. Die Münchner treffen dort auf Paris Saint-Germain um die Superstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé.