Transfer-Gerüchte : Nagelsmann über Laimer: Entscheidend, was der Spieler will

Nagelsmann über Laimer: Entscheidend, was der Spieler will

Konrad Laimer steht in Leipzig bis 2023 unter Vertrag. Foto: Jan Woitas/dpa

München In den Spekulationen um einen Wechsel von Konrad Laimer (25) von RB Leipzig zum FC Bayern München sieht Julian Nagelsmann die Entscheidung des Spielers als vorrangig an.

„Grundsätzlich ist immer das entscheidende, was will ein Spieler. Wir haben schon noch die gesunden Verhältnisse, dass immer erstmal ein Spieler einen Wunsch äußert, wo er hingehen möchte - und nicht anders herum“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Am heutigen Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) empfängt Pokalsieger Leipzig den Meister FC Bayern zum Supercup-Duell.