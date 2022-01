Rückrundenauftakt : Nagelsmann trotzt Bayerns Corona-Not: „Total reizvoll“

München Julian Nagelsmann steht vor der bislang kniffligsten Aufgabe als Bayern-Coach. Nach neun Corona-Fällen muss er Lösungen finden, um gegen Gladbach Revanchegelüste stillen zu können.

Beim Tourengehen im Neuschnee lenkte sich Julian Nagelsmann wenigstens mal kurzzeitig vom Münchner Corona-Wahnsinn ab. Der Trainer des Bundesliga-Herbstmeisters steht am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1/DAZN) vor der kniffligsten Aufgabe in seiner Zeit beim FC Bayern München.

Nagelsmann geht von Austragung des Spiels aus

Nagelsmann stellt sich angesichts des Pandemie-Regelwerks der Fußball-Bundesliga auf eine Austragung des Geisterspiels in der Allianz Arena ein. Und wenn erst der Anpfiff ertönt, will er mit kreativen Lösungen und Ideen dafür sorgen, dass der weit enteilte Tabellenführer auch mit einem arg dezimierten Starensemble einen Sieg bejubeln kann. „Aus Trainersicht ist das trotzdem total reizvoll. Spieler spielen auf Positionen, auf denen sie nicht ausgebildet sind“, sagte Nagelsmann.

72 Tage nach der sehr schmerzhaften Pokal-Watschn in Gladbach kämen bei seinen Profis und ihm zudem „leichte Revanchegedanken“ auf. „Das soll nicht so stehenbleiben“, sagte der Coach zum 0:5 Ende Oktober.

Bayerns Notkader macht sich heiß für eine Extremsituation in zwei Pandemiejahren. Nach neun Positivtests von Malediven-Urlauber Manuel Neuer bis zum Turbo-Kicker Alphonso Davies sowie weiteren Ausfällen etwa von Leon Goretzka (Knieprobleme) stößt aber selbst der Münchner Luxuskader an Grenzen. Nagelsmann verteidigte die Urlaubsreisen der Infizierten. Er spracht vom Wert der „psychischen Erholung.“

Bayern trotz Ausfälle konkurrenzfähig

16-Jährige füllen die Ersatzbank auf

Nagelsmann mag „Herausforderungen“, auch die aktuelle. Er selbst ist bereit für eine zweite Saisonhälfte, in der er erstmals Meister werden will und auch in der Champions League den Titel anstrebt. Am Mittwochabend twitterte er noch Fotos aus den bayerischen Bergen. „Auspowern bevor es losgeht!“, schrieb er zu Fotos, die ihn in der Dunkelheit mit Stirnlampe auf Tourenski zeigten. „Einmal hochgestiefelt, einmal runtergefahren“, sagte er zu dem Workout.