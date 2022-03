FC Bayern München : Nagelsmann suchte wegen Auftreten Hilfe bei Pferde-Trainer

München Das Auftreten von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gefiel im Laufe seiner bisherigen Laufbahn nicht jedem.

Am Anfang des Seminars, so schildert es Nagelsmann, hätten die Pferde bei seinem Erscheinen versucht, die Zäune zu durchbrechen. Drei Tage später seien die Tiere hingegen alle zu ihm gekommen. „Und sind mir die ganze Zeit zwei Stunden im Dunkeln auf der Koppel hinterhergelaufen.“

Nagelsmann kann nicht Verlieren

Der Bundesliga-Trainer gilt in der Fußball-Branche als besonders ehrgeizig. „Ich will alles gewinnen. Ehrgeiz gehört dazu“, sagte der Oberbayer. Schließlich habe er den Anspruch, den Platz als Sieger zu verlassen. Beim FC Bayern gelingt ihm das bislang ziemlich gut. In der Champions League steht der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale, in der Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund sechs Punkte. Nur im DFB-Pokal scheiterten die Münchner bereits in Runde zwei mit 0:5 an Borussia Mönchengladbach.