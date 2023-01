Bundesliga : Nagelsmann stuft Wechsel-Veto bei Sommer als Pokerspiel ein

Doha Sportvorstand Hasan Salihamidzic arbeitet auch in Katar auf Hochtouren an einer Lösung der Münchner Torwart-Problematik. Gladbachs Wechsel-Veto bei Yann Sommer wird dabei als Poker eingeordnet.

Virkus: „Werden Yann Sommer nicht abgeben“

„Ich habe da jetzt nicht die Schlagzeilen gelesen und bin in Ohnmacht gefallen“, sagte Nagelsmann in Doha. Mit Blick auf Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus bemerkte der Bayern-Coach. „Ich glaube, das gehört zum Job dazu, dass man in dem Bereich ein Pokerface aufsetzt.“ Sportvorstand Hasan Salihamidzic arbeitete auch in Katar „generell auf Hochtouren“ an einer Lösung, berichtete Nagelsmann: „Wir schauen, was geht auf dem Transfermarkt.“