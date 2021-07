Bundesliga : Nagelsmann sicher: Werden stärkeren Sané sehen

München Julian Nagelsmann ist mit seinem Trainingsstart beim FC Bayern „ganz zufrieden“. Noch fehlen die meisten Stars auf dem Rasen, der neue Münchner Coach hat im Kopf aber schon klare Pläne mit ihnen.

Im Training wolle er entsprechend mit Sané arbeiten, aber es sei „natürlich auch der innere Antrieb eines jeden einzelnen Spielers gefordert“, sagte Nagelsmann. Sané, Serge Gnabry, Niklas Süle, Leon Goretzka und Jamal Musiala werden wie Lewandowski und die französischen Nationalspieler am 26. Juli für Leistungstests zurück in München erwartet. Das erste Training steht dann am 28. Juli an.