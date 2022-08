Bundesliga : Nagelsmann plant keine Personalwechsel gegen Wolfsburg

München Julian Nagelsmann plant für den Heimspielauftakt des FC Bayern am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg keine personellen Änderungen.

„Aktuell ist es so: Es gibt keinen wirklichen Grund, etwas zu wechseln. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich was wechseln werde“, sagte der Münchner Trainer Nagelsmann im Rückblick auch auf den furiosen Bundesligaauftakt beim 6:1 gegen Eintracht Frankfurt. Damit müssen sich auch Nationalspieler wie Leroy Sané in der Zeit ohne Englische Wochen gedulden.