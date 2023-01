Bayern München : Nagelsmann: Kein „dramatisches“ Gespräch mit Gnabry

München Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem viel diskutierten Mode-Ausflug von Serge Gnabry laut eigener Aussage kein „dramatisches“ Gespräch mit dem Nationalspieler geführt.

Gnabry hatte mit einem Ausflug am vergangenen Wochenende zur Pariser Fashion Week für Wirbel beim Rekordmeister gesorgt. Nach seiner schwachen Leistung unter der Woche beim 1:1 gegen den 1. FC Köln hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic deutliche Kritik an Gnabrys Verhalten geübt. Nagelsmann stellte den 27-Jährigen am Samstag nicht in die Startelf. „Generell kann, glaube ich, jeder verstehen, um was es für Bayern München geht“, sagte Nagelsmann.