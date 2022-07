FC Bayern München : Nagelsmann: Kane könnte in der Bundesliga viele Tore machen

Green Bay Julian Nagelsmann vom FC Bayern München hat sich lobend über Stürmerstar Harry Kane geäußert und könnte sich auch Bundesliga-Tore des Engländers vorstellen.

„Er ist sehr teuer, das ist das Problem. Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer in der Welt“, sagte der Münchner Trainer in der deutschen Nacht zum Samstag in Green Bay. „Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“