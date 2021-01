Trotz starker Belastung : Nagelsmann: Hohes Niveau in der Bundesliga

Nagelsmann: Hohes Niveau in der Bundesliga

Leipzig Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hält das Niveau in der Fußball-Bundesliga auch in Zeiten erhöhter Belastung für sehr hoch.

Zwar würde die Konzentration immer mal wieder etwas nachlassen, auch bei Teams, die nicht international spielen. Aber auch die hätten durch die vielen englischen Wochen, den damit verbundenen anderen Rhythmus und die nicht so ausgeprägte Kaderstruktur eine so nicht gekannte höhere Belastung. „Es ist eben eine besondere Situation, und von daher sehe ich ein sehr hohes Niveau in der Liga“, sagte der 33-Jährige.