Bayern München : Nagelsmann genervt: Baustelle Abwehr und Reizthema Kimmich

Augsburg Die Bayern leisten sich in Augsburg einen Aussetzer, der auch beim Trainer für üble Laune sorgt. Die immer gleiche Art der Gegentore nervt Nagelsmann. Kimmichs Fehlen ist ihm als Ausrede „zu plump“.

Bevor Julian Nagelsmann seine in Augsburg kräftig gerupften Fußballstars in einen freien Sonntag entließ, wollte er sie noch einmal mit Video-Bildern der bitteren Derby-Niederlage quälen.

Es ist ein gewagtes Titel-Spielchen der Münchner Serienmeister. Es fehle bisweilen die Gier in der kollektiven Arbeit gegen den Ball, „wenn du das Gefühl hast, du kannst jedes Spiel zwei, drei, vier Tore machen“, gab Thomas Müller nach seinem vermurksten 600. Pflichtspiel im Bayern-Trikot zu. „Wenn die Offensive mal nicht so eine große Strahlkraft hat wie normal, muss die Defensive einfach stabiler sein - und das war sie nicht“, rüffelte Nagelsmann. Das 14. Saisontor von Robert Lewandowski genügte diesmal als Angriffsausbeute nicht.

Nagelsmann war nach Spielende darum bemüht, das Corona-Reizthema Kimmich so gut es geht abzublocken. Der ungeimpfte Nationalspieler befindet sich wegen des Kontakts zu einer positiv getesteten Person im privaten Umfeld schon wieder in Quarantäne. Ein Handicap, auch wenn Nagelsmann das Fehlen des Schlüsselspielers als Ausrede für die „nicht unverdiente“ Niederlage „zu plump“ wäre, wie er sagte.

Kimmichs Abwesenheit, die sich am Dienstag in der Champions League bei Dynamo Kiew fortsetzen wird, ist zwei Wochen vorm Liga-Gipfel in Dortmund ein gefährlicher Faktor, wie auch Nagelsmann weiß. Der Nationalspieler ist das Schwungrad im Bayern-Spiel, der Auslöser offensiver und defensiver Teamaktionen. Seine Bedeutung offenbarte sich auch im missglückten Auftritt seines Vertreters Marcel Sabitzer. Und das nicht nur, weil der Österreicher sich vor dem 0:2 den Ball abjagen ließ. „In Sabi steckt viel, viel mehr“, rätselte Nagelsmann, der Sabitzer seit der gemeinsamen Zeit in Leipzig sehr wertschätzt.