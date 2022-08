Bundesliga : Nagelsmann freut sich auf Götze: „Ich mag den Typen“

München Julian Nagelsmann (35) vom FC Bayern München freut sich beim Bundesliga-Auftakt auf das Wiedersehen mit Mario Götze (30). „Ich wünsche ihm, dass er gut spielt - aber nicht überragend“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Serienmeisters.

Götze hatte vor seiner Zeit in den Niederlanden bei der PSV Eindhoven für Borussia Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Im WM-Finale gegen Argentinien vor acht Jahren erzielte er in der Verlängerung das entscheidende Tor zum Titelgewinn.

„Frankfurt ist generell immer unangenehm“

„Ich freue mich, dass er wieder in der Bundesliga ist und dass wir uns direkt wiedersehen. Gerade für die Liga ist es ganz gut, einen Spieler mit so einer großen Qualität zu haben“, sagte der Münchner Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“. Kimmich und Götze waren in der Saison 2015/16 Teamkollegen beim FC Bayern. Dort wurde Götze in seinen drei Jahren nicht richtig glücklich.