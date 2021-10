Bundesliga : Nagelsmann findet Ablösesummen für Trainer „nicht verkehrt“

Berlin Julian Nagelsmann findet es „relativ normal“, dass mittlerweile auch für Fußball-Trainer Ablösesummen gezahlt werden.

Wenn ein Trainer ein „bisserl“ was koste, würde sich der Verein auch mit dem Background, seiner Philosophie befassen und sehen, ob es passt und treffe „nicht einfach eine Entscheidung ins Blaue. Die Auswahl des Trainers passiert auf einer besseren Basis, wenn man auch ein paar Euro dafür zahlen muss“, argumentierte Nagelsmann. Auch für das Ansehen gegenüber den Spielern sei es nicht „zwingend förderlich“, wenn der Coach „am schlechtesten verdient und am wenigsten gekostet hat“.

Ob er es bis dahin schafft? „Die Geschichte zeigt, dass es fast unmöglich ist bei Bayern, so lange“, sagte Nagelsmann lachend. Sein Plan für eine ordentliche Halbwertszeit als Trainer? „Du musst deine Idee immer mal wieder anpassen, dich weiterentwickeln und nicht immer nur das Gleiche machen. Oder eben auch den Kader immer wieder verändern“, sagte Nagelsmann: „Es ist in der Liebe auch so, du musst ständig dran arbeiten, dass die Beziehung reizvoll bleibt. Und das ist in der Beziehung zwischen Trainer und Spieler auch nicht anders.“