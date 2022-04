FC Bayern München : Nagelsmann erneuert Lewandowski-Wunsch: „Gerne behalten“

München Julian Nagelsmann hat seinen Wunsch nach einem Verbleib von Stürmerstar Robert Lewandowski beim FC Bayern bekräftigt.

Nagelsmann hat selber nicht den Eindruck, dass der sechsmalige Bundesliga-Torschützenkönig weg will. „In den Gesprächen wirkt er schon so, dass er gerne bleiben würde“, sagte der 34-Jährige und verwies auf fußballspezifische Unterhaltungen mit Lewandowski. Man könne aber „nicht voll in den Kopf reinschauen“, sagte Nagelsmann. Es sei auch ein „Stück weit normal, dass man sich immer über seine Zukunft Gedanken macht“. Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic seien mit Lewandowski aber im Austausch.