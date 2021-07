FC Bayern München : Nagelsmann bei Vorstellung in München: Neuer bleibt Kapitän

Nagelsmann bei Vorstellung in München: Neuer bleibt Kapitän

München Der FC Bayern legt unter Neu-Coach Nagelsmann los. Die großen Stars fehlen zum Trainingsstart. Bevor es auf dem Feld zur Sache geht, stellt sich der Trainer zunächst erstmals den Medien vor.

Auch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann bleibt Nationaltorwart Manuel Neuer Spielführer des FC Bayern, kündigte Nagelsmann bei seiner ersten Video-Pressekonferenz in München an.

„Er ist ein herausragender Kapitän und wird dies auch bleiben“, sagte der 33-Jährige. Auch auf den bisherigen Mannschaftsrat werde er setzen. „David Alaba ist da weggebrochen, dafür werden wir einen Spieler nachnominieren“, sagte Nagelsmann. „Der Mannschaftsrat ist dafür da, dass man Dinge in einem kleineren Kreis bespricht. Das ist eine gute Sache, und das werden wir so beibehalten.“ Der österreichische Fußball-Nationalspieler Alaba wechselt nach Spanien zu Real Madrid.

Nagelsmann nimmt Sane in Schutz

Der neue Bayern-Chefcoach hat den bei der EM teilweise heftig kritisierten Leroy Sané in Schutz genommen und einen besonneneren Umgang mit dem Fußball-Nationalspieler angemahnt. „Natürlich bekomme ich die Diskussion mit. Wir tun gut daran, ihn medial in Ruhe zu lassen“, sagte Nagelsmann. Sané habe „herausragende Qualitäten, unglaublichen Speed“ und sei „einer der Besten in Eins-gegen-Eins-Situationen“, erklärte Nagelsmann.