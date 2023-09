3. Spieltag Nächstes VfB-Spektakel: Kantersieg gegen Freiburg

Auch Torjäger Guirassy präsentierte sich erneut in starker Form - und sorgte per Doppelschlag für eine frühe Vorentscheidung. Der Stürmer des VfB traf erst mit einem Flachschuss, bei dem Freiburgs neue Nummer eins Noah Atubolu nicht gut aussah. Dann drückte der 27-Jährige eine Flanke von Hiroki Ito aus kurzer Distanz technisch gekonnt über die Linie. Es waren bereits die Saisontore vier und fünf für Guirassy, um den es zuletzt ebenfalls viele Wechselgerüchte gegeben hatte. Eine solche Ausbeute an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen schaffte beim VfB zuvor nur Karl Allgöwer in der Saison 1984/85.