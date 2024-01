18. Spieltag Nächster Rückschlag für den VfB: 0:1 in Bochum

„Serhou ist enorm wichtig für uns als Mannschaft, hat häufig das erste Tor gemacht. Aber er ist nicht da, deshalb hilft es uns nicht, so viel über ihn zu sprechen. Wir sind auch mit den Jungs in der Lage, Spiele zu gewinnen“, sagte Hoeneß bei Sky vor der Partie in der Hoffnung auf ein Ende der Negativserie. Die Zuversicht des Trainers schien berechtigt.