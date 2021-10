VfB Stuttgart : Nächster Corona-Fall beim VfB: Keeper Bredlow in Quarantäne

Nächster Corona-Fall beim VfB: Keeper Bredlow in Quarantäne

Ist in Quarantäne: Torwart Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart Beim VfB Stuttgart gibt es einen weiteren Corona-Fall. Nach Abwehrchef Waldemar Anton und Flügelspieler Erik Thommy wurde auch Ersatztorhüter Fabian Bredlow positiv auf das Virus getestet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Bredlow habe am Vortag schon nicht am Mannschaftstraining teilgenommen und befinde sich nun genau wie Anton und Thommy in häuslicher Isolation.