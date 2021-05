Corona-Regeln missachtet : „Nachspiel“ für Union: Müller kritisiert Fan-Party

Die Mannschaft des 1. FC Union Berlin feierte mit den Fans - viele hielten sich nicht an die Corona-Regeln. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Berlin Die Fan-Party nach dem Einzug in die Conference League hat Konsequenzen für den 1. FC Union Berlin.

Der Regierende Bürgermeister der Hauptstadt, Michael Müller (SPD), kündigte beim Sender radioeins des RBB „mit Sicherheit ein Nachspiel“ an. Der Verein habe nicht dafür gesorgt, dass es keine Party gebe und sei daher „mitverantwortlich“.

Mehrere Tausend Fans hatten am Samstag nach dem 2:1 am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga über Vizemeister RB Leipzig die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf dem Platz vor dem Stadion An der Alten Försterei gefeiert. Die Abstandsregeln, die während der Corona-Pandemie gelten, wurden von den euphorisierten Anhängern dabei nicht eingehalten.