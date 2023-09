Bundesliga Nachhaltigkeit: Aufsteiger SV Darmstadt 98 meisterlich

Zumindest was die Nachhaltigkeit der Vereinswebseiten der 18 Bundesliga-Clubs betrifft, sehe so das Tableau im Fußball-Oberhaus der Saison 2023/24 aus. Zu dem Ergebnis kommt das Digital-Unternehmen acb.studio in einer Analyse zum Thema Nachhaltigkeit in der Bundesliga. 17 von 18 Vereinen hinken demnach beim Thema digitale Nachhaltigkeit hinterher.