Vertrag aufgelöst : Nach über elf Jahren: Kapitän Baier verlässt den FC Augsburg

Augsburg Dauerbrenner Daniel Baier hört auf. Zumindest beim FC Augsburg. Der 36-Jährige will beim Umbau des Kaders unter Trainer Heiko Herrlich nicht im Wege stehen. Ob es für den langjährigen Kapitän der Schwaben überhaupt weiter geht, ist offen. Ein großer Abschied wird geplant.

Baier trug das Trikot der Schwaben seit der Saison 2008/09. Der mittlerweile 36 Jahre alte Profi war in insgesamt 355 Pflichtspielen für den FCA im Einsatz. Unterbrochen wurde seine Zeit in Schwaben nur kurz, als er als Leihspieler vom VfL Wolfsburg für ein halbes Jahr zu den Wölfen zurückgekehrt war. „Die Saison war Corona-bedingt mehr als außergewöhnlich – für uns alle. Der Verein hat sich in dieser Zeit Gedanken gemacht, genauso wie ich auch“, erinnerte Baier an das schwierige Jahr.