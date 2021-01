14. Spieltag : Nach Sieg in Bremen: Union Berlin auf Europapokal-Kurs

Bremen Union Berlin spielt in Bremen so, als hätte es den Jahreswechsel nicht gegeben. Nach dem verdienten Sieg sind die Köpenicker rein tabellarisch auf Europapokal-Kurs. Das Pokal-Aus scheint eine Ausnahme gewesen zu sein.

Union knüpfte dagegen an die bislang starken Leistungen in dieser Saison an und zeigte, dass das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SC Paderborn kurz vor Weihnachten nur ein Ausrutscher war. Sheraldo Becker (12. Minute) und Taiwo Awoniyi (28.) erzielten die Treffer für die Gäste, für die es bereits der dritte Dreier in der Fremde in dieser Saison war. Werder konnte den Schwung nach den beiden Siegen kurz vor Weihnachten dagegen nicht mitnehmen. „Es gab keine Anzeichen für so eine Leistung“, sagte Kohfeldt etwas ratlos.