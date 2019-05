Belgier geht von Mönchengladbach zum BVB : Jetzt sind auch Hazard und Brandt fix

Dortmund Borussia Dortmund setzt mit Personalplanungen ein frühes Zeichen.

Borussia Dortmund hat bei seiner Transfer-Offensive nun auch Thorgan Hazard verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, ist der Wechsel des Mittelfeldspielers von Borussia Mönchengladbach perfekt. Beide Seiten einigten sich auf einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 26 Jahre alten belgischen Nationalspieler zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

Hazard spielte seit 2014 in Mönchengladbach. Der schnelle Belgier gilt als Wunschspieler von BVB-Trainer Lucien Favre, der ihn aus gemeinsamen Tagen am Niederrhein kennt. Der Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard soll die Lücke schließen, die Außenstürmer Christian Pulisic hinterlassen hat. Der US-Nationalspieler wechselt in diesem Sommer für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro zum FC Chelsea.