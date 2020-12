Alpen statt Hauptstadt : Nach Reise-Wirbel: Hertha-Profi Cunha grüßt bei Instagram

Berlin Ungeachtet des Wirbels um eine Reise in die Schweiz hat der brasilianische Fußball-Nationalspieler Matheus Cunha vom Bundesligisten Hertha BSC eine Weihnachtsbotschaft an seine Fans gesendet.

Cunha war laut Hertha zuletzt zu einer abgesprochenen Behandlung seiner Leistenprobleme in der Schweiz. Das Weihnachtsfest sollte er jedoch in der Hauptstadt verbringen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über Cunhas Flug in einem Privatjet samt Familienmitgliedern in die Alpen berichtet. Wo das weihnachtliche Bild mit Cunhas Liebsten vom späten Heiligabend aufgenommen wurde, war nicht zu erkennen.