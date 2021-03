Revierclub : Nach Rangnick-Vorstoß: Zoff im Schalker Aufsichtsrat

Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise. Foto: Guido Kirchner/dpa

Gelsenkirchen Lange kein Sieg, zu wenige Punkte und nun auch noch Zoff im Aufsichtsrat: Der akut abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat auch nach Ansicht seines Aufsichtsratsvorsitzenden im Zusammenhang mit der Personalie Ralf Rangnick kein gutes Bild abgegeben.

Weil, so der Aufsichtsratschef, in diesem Zusammenhang diese Gruppe „Kontakt zu Sponsoren aufgenommen und ihnen in mindestens einem Fall nahegelegt haben soll, ihre Engagements zu überdenken, um Druck auf den Verein auszuüben“, nannte Buchta dieses Verhalten „vereinsschädigend“.