Bundesliga : Nach Querelen: Frankfurt vor 25.000 Fans gegen Augsburg

Frankfurt/Main Nach den jüngsten Querelen mit dem hessischen Sozialministerium soll der Bundesliga-Heimspielauftakt von Eintracht Frankfurt mit 25.000 Zuschauern stattfinden.

Darüber informierte der Fußball-Bundesligist am Dienstag. Der Bescheid des Gesundheitsamtes für das Spiel gegen den FC Augsburg stehe allerdings unter der Bedingung, „dass die Sieben-Tage-Inzidenz bis zum 21. August den Schwellenwert von 100 nicht überschreitet“. In den vergangenen Tagen bewegte sich der Corona-Inzidenzwert (auf sieben Tage pro 100.000 Einwohner) zwischen 30 und 35.

20.000 Zuschauer - also vier Fünftel der Gesamtanzahl - sind unter der 2G-Bedingung zugelassen, also nur geimpft oder genesen. Bei den 5000 weiteren Fans können Zuschauer auch mit einem negativen Testergebnis in die WM-Arena. Mehr als 25.000 Zuschauer sind bei Großveranstaltungen in Deutschland derzeit nicht zugelassen, die Hessen erreichen also die Grenze.