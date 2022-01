Bundesliga : Nach PCR-Tests: FC Bayern trainiert wieder

München Herbstmeister FC Bayern München hat nach weiteren PCR-Tests seiner Fußball-Profis infolge mehrerer Corona-Fälle um Kapitän Manuel Neuer während des Weihnachtsurlaubs die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde aufgenommen.

Nach den am Neujahrstag vermeldeten Corona-Infektionen von Torwart Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller hatte der FC Bayern den eigentlich am Sonntag geplanten Trainingsstart verschoben. Alle Spieler und der gesamte Betreuerstab wurden am Montagmorgen nochmals getestet. Ob es dabei weitere positive Ergebnisse gab, blieb zunächst offen. Die Bayern eröffnen die Bundesliga-Rückrunde am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.